"Simeone vede Napoli: il Toro lo carica e spera nel gol dell'ex. Il Cholito ha già realizzato 8 reti alle squadre in cui ha giocato. Domani sfida Milinkovic-Savic: 'Torino sarà sempre speciale'". L'edizione odierna de La Stampa apre le pagine dedicate ai granata proiettandosi alla sfida di domani sera al Maradona, con riflettori puntati sui tanti intrecci emotivi tra ex di turno. Il quotidiano analizza lo stato d'animo dell'attaccante argentino e del portiere serbo, entrambi protagonisti del mercato estivo 2025: "Dopo aver già punito gli azzurri lo scorso anno al Grande Torino, Giovanni Simeone torna nello stadio dove ha vinto due scudetti pronto a indossare la fascia di capitano se Vlasic partirà dalla panchina. Il Cholito ha un feeling particolare con la legge dell'ex (8 reti e 2 assist complessivi contro le sue ex squadre, tra cui 3 gol al Genoa e 2 a Fiorentina e Verona) e vuole sbloccarsi dopo la doppietta di un mese fa a Parma. A sbarrargli la strada non ci sarà l'infortunato Buongiorno, bensì Vanja Milinkovic-Savic, titolare dopo il ko di Meret: 'A Torino sono stato a meraviglia, resterà sempre una sfida speciale, ma in campo non guardo in faccia nessuno'". Spazio poi all'incrocio inedito in panchina tra maestro e allievo, divisi da un solo punto in classifica e da 544 panchine di esperienza in Serie A: "Da vicino di casa a rivale: l'allievo Abate trova Allegri. 'Serve un Toro sbarazzino'. Abituati a incrociarsi nello stesso palazzo a Milano e legati dallo scudetto rossonero del 2010/11, i due si sfideranno per la prima volta da tecnici. Abate ricorda con gratitudine chi lo trasformò da mezzala a terzino, ma vuole sfruttare il momento delicato degli azzurri: 'Con Allegri ho un rapporto speciale, è fortissimo nelle letture. Mi auguro che i ragazzi facciano una partita solida, gagliarda e un po' sbarazzina in uno stadio infuocato'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.