Petrachi ha in canna il prossimo colpo di mercato. Bisogna solo definire gli ultimissimi dettagli, poi sarà ufficiale l'acquisto di Pietro Comuzzo, il "soldato", come scritto su La Stampa: "Luciano Spalletti due anni fa gli ha fatto fare il salto triplo convocandolo in Nazionale prima del suo debutto in Under 21. Adesso tocca al Torino far crescere una delle migliori speranze del calcio italiano". Il quotidiano scrive anche sulle novità riguardanti i tifosi: "Dopo l'annuncio dei gruppi organizzati di tornare allo stadio dopo 4 mesi di sciopero, infatti, è arrivata anche la decisione più attesa: la gente del Toro potrà andare anche in trasferta, seppur con limitazioni".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.