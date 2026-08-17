"Arriva". Così apre l'edizione odierna de La Stampa, con una parola semplice e diretta. Il significato riguarda il portiere che il Torino ha finalmente trovato dopo un mese di conferme e attesa, ed è pronto a sbarcare sotto la Mole: Lucas Perri. "Alla fine il brasiliano è in volo per Torino dove tra oggi e domani svolgerà le visite mediche, con qualche giorno di ritardo dopo quelle programmate inizialmente per giovedì scorso". Un affare in cui per il Toro mancava solo l'ultimo passo da settimane, ma che è anche rischiato di saltare. "Il club di Cairo ha però dovuto rivedere l'offerta e aprire un po' il portafogli: il prestito da semplice diventa oneroso ad 1 milione e anche il diritto di riscatto aumenta da 11 a 14/15 milioni (in caso di acquisto per il sudamericano con passaporto italiano è pronto un contratto di 3 anni)". Il Toro mette il primo tassello dopo la vittoria contro la Carrarese e le richieste di Abate, che nel postpartita aveva detto: "Abbiamo bisogno di aumentare il livello di competitività nel gruppo e anche il tasso tecnico: abbiamo limiti strutturali per cui mi aspetto tanto in queste ultime due settimane di mercato".

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