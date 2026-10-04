Nelle ultime due gare di campionato il Torino ha dovuto fare i conti con l'assenza di Ché Adams. L'attaccante scozzese è rimasto fuori a causa di un problema fisico e questa lontananza forzata ha creato non pochi problemi ad Ignazio Abate. Sono mancate delle alternative nel reparto offensivo, con Vlasic che è stato avvicinato a Simeone nel ruolo di seconda punta che girava attorno al riferimento principale offensivo. Roma e Bologna hanno proposto questo, con pochi risultati soddisfacenti anche se contro i rossoblù è sembrato in spolvero Kulenovic. Ma in ogni caso lo scozzese vede il rientro e questa è una grande notizia per il tecnico.

Adams punta l'Udinese e fa gioire Abate

Il centravanti in questa pausa per le nazionali ha svolto un programma di lavoro personalizzato. A partire da martedì l'ex Southampton proverà ad alzare i giri del motore, in attesa del semaforo verde per l'Udinese. La gara con i friulani sarà di lunedì, ancora una settimana di tempo per recuperare. E il suo rientro farà gioire sicuramente Ignazio Abate, che ora può pensare veramente al cambio di modulo con il doppio centravanti. Molto però dipenderà proprio dalla condizione atletica di Adams, che non gioca dalla gara di Firenze. Quella dei tre punti, della prima vittoria in Serie A di Abate, quella che porta la sua firma con una acrobazia. Le sensazioni però sono positive.

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Che Adams of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Inoltre va ancora specificato un aspetto: Adams è l'unico attaccante della squadra ad aver trovato la via della rete con più frequenza. Prima di Bologna è stato l'unico del reparto ad andare a segno, poi ha bussato alla porta Kulenovic più con l'aiuto di Skorupski che altro. E soprattutto, per le caratteristiche tecniche e atletiche, è il giocatore più compatibile con Simeone. Martedì, alla ripresa degli allenamenti, Adams sarà uno degli osservati speciali da parte di Abate e del suo staff. Vietato sbagliare, vietato rischiare. Ma se dovesse smaltire l'acciacco sarà preso in considerazione. Il Torino ha bisogno di Adams.