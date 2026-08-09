Il Torino è un cantiere aperto e i lavori da fare per completarlo sono ancora molti, come si evidenzia sulle pagine di La Stampa: "Il pareggio di Avellino contro una squadra di Serie B è un piccolo campanello d'allarme per i granata. Perché il "Memorial Sandro Criscitello" (vinto poi ai rigori dai granata 3-1 grazie alle prodezze del portiere Mascardi, capace di pararne 3 su 4) era la prova generale ad una settimana dal debutto ufficiale, nella notte di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese". Serve di più, anche sul mercato e un nome su cui il Toro sembra intenzionato a puntare è quello di Cajuste del Napoli.

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