"Toro, le fasce in emergenza. Cacciamani salta Frosinone. Il baby talento granata rimane a casa, al suo posto uno tra Patterson e Aboukhlal. E Abate pensa al turnover in difesa: Comert insidia il posto da titolare di Ismajli". L'edizione odierna de La Stampa fa il punto sui tanti dubbi di formazione per Ignazio Abate in vista della quarta sfida in tredici giorni, oggi allo Stirpe contro il Frosinone. Il quotidiano analizza le contromisure per far fronte alle assenze nel reparto esterni: "Cacciamani non è partito per la Ciociaria per curare la sublussazione alla spalla sinistra rimediata col Como, lasciando le corsie in piena emergenza viste le assenze di Fortini e Rodriguez. Al suo posto è ballottaggio tra il più difensivo Patterson e il più offensivo Aboukhlal: 'Dipende se si vuole mettere uno più abile a marcare oppure un elemento per costringere gli avversari a difendere — spiega Abate —. Patterson sta crescendo e capendo le mie richieste, ma ho diverse opzioni, compreso Belghali su quella fascia'". In difesa scalpita Comert per far rifiatare Ismajli in caso di passaggio al 4-4-2, mentre a centrocampo cresce la candidatura di Gineitis a gara in corso: "'Sta crescendo a vista d'occhio ed entra sempre con l'atteggiamento giusto' . In attacco, infine, Simeone ed Adams sono chiamati agli straordinari per guidare l'attacco granata nello scontro dello Stirpe".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.