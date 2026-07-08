L'edizione odierna de La Stampa si apre con la questione legata al portiere del Toro, che continua a cercare soluzioni dal mercato. Secondo il quotidiano la pista Orlando Gill, portiere paraguayano del San Lorenzo, si è complicata: "Il classe 2000 ha stregato i granata e non solo loro: in coda anche Fiorentina, Aston Villa, Ipswich Town e Feyenoord. Ma l'ultima pretendente è in grado di superare tutti e di soddisfare anche le richieste del San Lorenzo, che oggi vuole 8 milioni". La soluzione può arrivare dall'Inghilterra dove il Toro segue con interesse anche Aaron Ramsdale: "Classe 1998 che ha vissuto il suo momento migliore nell'Arsenal e in Nazionale piazzandosi secondo in due Europei, pur non giocando mai neanche un minuto - spiega La Stampa - dopo l'esperienza al Newcastle è appena tornato al Southampton".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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