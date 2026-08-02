Così titola La Stampa prima della terza amichevole delle sei in programma. “Dopo la facile goleada ai dilettanti del Valrendena, la striminzita vittoria sull'Alcione Milano e la sconfitta all'ultimo secondo contro il Cittadella (entrambe militanti in Serie C) nel ritiro di Pinzolo, il Toro sfida un avversario che ha valori, sarà spinto dal suo caloroso pubblico (22mila spettatori che si fanno sentire) e sabato prossimo inizierà ufficialmente la stagione ospitando il Notts County nella Coppa di Lega.”. Toro che, dunque, trova un avversario di livello, una squadra storica fondatrice della Football League nel 1888. Il Burnley quest’anno competerà in Championship, ma iniziando con gare ufficiali già settimana prossima si farà trovare di certo con una migliore forma fisica. Secondo La Stampa questo test sarà fondamentale per capire cosa diventerà la difesa dei granata, in particolare una gara importantissima per Comuzzo che dovrà dimostrare di meritarsi un posto da titolare fin dall’inizio: “Proprio quest'ultimo sarà l'osservato speciale”.