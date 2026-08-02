"Il Celtic può rilanciare. La prima offerta degli scozzesi da 7,5 milioni era stata respinta Gvidas piace anche in Germania". Così apre TuttoSport nell'edizione odierna. Il lituano classe 2004 pescato qualche anno fa da Ludergnani potrebbe essere il candidato principale a lasciare la maglia granata per rifornire le casse del club. Il gioiellino ex Spal è valutato 14-15 milioni da Cairo, ma l0unica offerta concreta arrivata è quella di 7.5 milioni del Celtic. Il ragazzo interessa anche altri club soprattutto in Germania, ma il rilancio del club di Glasgow è pronto: "Ora il Celtic programma e progetta un rilancio intorno ai 10 milioni. Basteranno? Vedremo."