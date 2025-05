La Stampa: “Vanoli-Toro domani il giorno del divorzio”

Nell'edizione odierna troviamo un focus su Paolo Vanoli e sul suo possibile sostituto in caso di addio: "Vanoli-Toro domani il giorno del divorzio. Baroni insidia Gattuso per la panchina. Il tecnico granata ha svuotato l'armadietto al Filadelfia: l'incontro già in agenda con il patron Cairo solo per sancire l'addio. Rivoluzione anche alla Lazio: Lotito è pronto ad esonerare l'allenatore rimasto fuori dalle coppe che piace al ds Vagnati. In corsa restano anche Paolo Zanetti, Faroli ex Ajax e la suggestione Sarri".