Le voci su Juric, l’infortunio di Obrador e la Maratona: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna di Tuttosport fa un il punto a tutto tondo sul Torino, dal silenzio della Maratona ad un focus su alcuni singoli, fino ad una voce legata ad Ivam Juric. "Cairo, 20 anni di vuoto e 18 mesi di contestazioni", titola il quotidiano, che parla di una squadra sempre più indebolita e dell'immobilismo sulla situazione stadio. Intanto il Toro ripensa a Juric, le ultime 14 partite saranno decisive, per restare Baroni deve svoltare. Per quanto riguarda i singoli si legge di Cesare Casadei e del suo cambio di marcia, il centrocampista ha trovato continuità, grazie anche al terzo gol del suo 2026.
Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento su Aboukhlal, definito come l'arma in più di Baroni sula fascia sinistra, con la Fiorentina è stato decisivo nel finale e sarà protagonista con Obrador fuori 3 partite. Troviamo anche un focus su Vlasic e la sua leadership, il croato è andato con la sua auto a Firenze da tifoso, seguendo la partita in tribuna d'onore
© RIPRODUZIONE RISERVATA