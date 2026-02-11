Le voci su Juric, l’infortunio di Obrador e la Maratona: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna de La Stampa dedica un approfondimento sulla fascia sinistra del Torino e in particolare ad Obrador e Aboukhlal. Lo spagnolo sarà fuori un mese e Baroni a sinistra rispolvera Aboukhlal, con Nkounkou e Biraghi ormai ai margini. Sono 174 i minuti collezionati da Obrador sin qui con la maglia del Toro e 9 i milioni necessari per riscattare il terzino del Benfica.