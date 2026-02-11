Toro News
Le voci su Juric, l’infortunio di Obrador e la Maratona: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Il possibile ritorno di Juric, l'infortunio di Obrador e il silenzio della Maratona: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna de La Stampa dedica un approfondimento sulla fascia sinistra del Torino e in particolare ad Obrador e Aboukhlal. Lo spagnolo sarà fuori un mese e Baroni a sinistra rispolvera Aboukhlal, con Nkounkou e Biraghi ormai ai margini. Sono 174 i minuti collezionati da Obrador sin qui con la maglia del Toro e 9 i milioni necessari per riscattare il terzino del Benfica.

L'edizione odierna di Tuttosport fa un il punto a tutto tondo sul Torino, dal silenzio della Maratona ad un focus su alcuni singoli, fino ad una voce legata ad Ivam Juric. "Cairo, 20 anni di vuoto e 18 mesi di contestazioni", titola il quotidiano, che parla di una squadra sempre più indebolita e dell'immobilismo sulla situazione stadio. Intanto il Toro ripensa a Juric, le ultime 14 partite saranno decisive, per restare Baroni deve svoltare. Per quanto riguarda i singoli si legge di Cesare Casadei e del suo cambio di marcia, il centrocampista ha trovato continuità, grazie anche al terzo gol del suo 2026.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento su Aboukhlal, definito come l'arma in più di Baroni sula fascia sinistra, con la Fiorentina è stato decisivo nel finale e sarà protagonista con Obrador fuori 3 partite. Troviamo anche un focus su Vlasic e la sua leadership, il croato è andato con la sua auto a Firenze da tifoso, seguendo la partita in tribuna d'onore

