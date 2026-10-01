"Una partita tosta, fatta di grande sostanza, e poi la ciliegina del gol che in Nazionale gli mancava da cinque anni. Ricardo Rodriguez brilla con la Svizzera e scherza: Ora i calci piazzati li batto io". L'edizione odierna de La Repubblica analizza la prova maiuscola del difensore granata nella vittoria per 3-0 della sua selezione a Glasgow contro la Scozia, impreziosita da una splendida punizione di sinistro dal limite dell'area. Una gioia doppia per il centrale nato a Zurigo, che ha raggiunto la doppia cifra di reti con la maglia rossocrociata proprio nel confronto tutto in chiave Toro contro il neo-compagno di squadra Nathan Patterson: "Una prestazione solida e convincente che riporta d'attualità il tema delle punizioni dirette in casa granata, dove una rete da calcio piazzato manca addirittura da nove anni, dai tempi della perla firmata da Adem Ljajic contro il Genoa nel maggio 2017". La notte magica delle selezioni regala anche la rete del giovane Sergiu Perciun in prestito all'Ascoli, a segno con la Moldavia, ma soprattutto lancia la candidatura di Rodriguez per il ritorno in campionato: "Dopo il rientro estivo dal Betis Siviglia e il graduale inserimento coinciso con i diciassette minuti disputati contro la Roma, lo svizzero dimostra di aver ritrovato una condizione atletica invidiabile. Abate ne prende nota in vista del match interno contro l'Udinese alla ripresa della Serie A".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.