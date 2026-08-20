Repubblica oggi dedica un focus al trasferimento del Museo del Grande Torino dalla sede attuale di Grugliasco al Filadelfia. Il quotidiano scrive: "Su proposta dell'assessore allo Sport Mimmo Carretta, la Giunta comunale ieri mattina ha approvato la convenzione tra la Città e la Fondazione Filadelfia per la realizzazione del Museo del Grande Torino all'interno dello stadio Filadelfia". 2500 metri quadri di struttura sviluppati su due livelli e situati tra la tribuna est dello stadio e via Giordano Bruno: "Al piano terra troveranno spazio la hall di ingresso e la biglietteria, due sale polivalenti, una sala destinata alle mostre temporanee, oltre agli spazi destinati al bookshop e alla caffetteria, mentre il primo piano sarà interamente dedicato al museo". Adesso servono sei milioni, con il giornale che riporta le parole del presidente del Museo, Domenico "Mecu" Beccaria: "Entro fine anno capiremo di quanti soldi disponiamo. Se li avremo tutti pubblicheremo il bando per la progettazione e la realizzazione dell'opera e, in sei mesi, potremo iniziare i lavori. Altrimenti faremo un bando per trovare i soldi e tarderemo tutto di altri sei mesi, con l'apertura del cantiere che potrebbe avvenire nel gennaio 2028".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Repubblica.