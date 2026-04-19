Sulle pagine dei quotidiani dedicate al Torino di domenica 19 aprile 2026, l'attenzione è rivolta all'appuntamento odierno contro la Cremonese. Il match dello Zini potrebbe anche essere l'occasione per valutare da vicino possibili innesti estivi, mentre i granata dovranno pensare a non lasciarsi sfuggire Giovanni Simeone, che nelle scorse ore è tornato a parlare di un possibile ritorno al River Plate.

"D'Aversa sfida Giampaolo: 'Voglio una bella vittoria'" titola Corriere Torino. Il tecnico granata cerca un successo contro il collega corregionale: "Non l’ho mai battuto? C’è sempre una prima volta. Per il Toro il minimo sindacale è andare a vincere a Cremona".

"Il Toro non vuole fermarsi" scrive invece La Gazzetta Sportiva, che dedica un focus a Nikola Vlasic: "Vlasic a tutto gas. Il leader granata spinge per il tris". Contro gli avversari dei granata "segnò nel 2022 il primo gol in Serie A. Il croato punta a guidare la squadra alla terza vittoria di fila". D'Aversa: "Nikola è un leader, fatico a farlo uscire dal campo: è un top. Vinciamo ancora!". Per quanto riguarda le scelte di formazione dell'allenatore, con una difesa condizionata dall'assenza per squalifica di Ismajli: Maripan è in pole, Coco in vantaggio su Marianucci. Per quanto riguarda la Cremonese: "Giampaolo cerca punti pesanti. Niente Vardy, ma c’è l’ex Okereke".

"D’Aversa da record e ora vuole il tris: 'È un Toro da corsa, non fermiamoci'", si legge invece su La Stampa. "Mai un tecnico granata aveva fatto 12 punti nelle prime 6 gare: oggi a Cremona cerca conferme". L'appello dell'allenatore granata: "Mi dispiacerebbe anche solo pareggiare con la Cremonese. Serve ambizione". L'edizione torinese fornisce una lettura in ottica mercato all'incontro dello Zini: "Casting a Cremona. Il Toro marca stretto Barbieri per la fascia. I granata oggi sfidano i grigiorossi tra salvezza e mercato. Piace l’esterno ex Juve oltre a Baschirotto e il portiere Audero".

"Vincere è il minimo sindacale", titola Tuttosport. "D’Aversa non si nasconde: a Cremona l’unico risultato possibile per la squadra è la vittoria. Siamo il Toro, sarei dispiaciuto anche se tornassimo con un pari. Se vogliamo la stima e l’amore dei tifosi dobbiamo dare il massimo". Simeone torna sulle voci che lo vorrebbero in Argentina: "Mi piacerebbe tornare al River". Già dopo la partita contro il Milan il Cholito aveva aperto al possibile addio al Toro: «Il futuro è incerto". "Maripan può tornare titolare": il cileno è infatti in ballottaggio con Marianucci. D'Aversa escluderà dai convocati Niels Nkounkou: "Nkounkou ancora fuori per punizione". L'invito della Maratona in vista del 4 maggio: "Superga, luogo sacro. Rispetto e niente tensioni il 4 maggio". Il focus: "Toro, in 13 mesi ben 13 prestiti. E l’identità granata da creare? Giocatori in affitto, soldi buttati, obblighi poco graditi o diritti di riscatto troppo alti: dai casi Salama e Biraghi a Ngonge e Asllani. Prati ed Ebosse, 8,4 milioni di dubbi".