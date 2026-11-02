"Passi indietro dei granata, quasi mai pericolosi". Bastano poche parole a Tuttosport per raccontare Frosinone-Torino 2-0, match che il tecnico del Torino Ignazio Abate ha commentato dicendo che invece la prova non è stata così negativa. Soprattutto nel primo tempo. "L'inerzia a fine primo tempo era a nostro favore. Avremmo dovuto far girare meglio gli episodi" ha commentato l'allenatore del Toro. Il ko fa rabbia, per la prestazione e per un episodio dubbio ai danni di Oristanio: sul finale infatti poteva essere assegnato un rigore a favore del Toro. Sarebbe stato utile un episodio simile per trovare il gol, anche perché, come scrive il quotidiano, "Dopo 48 giorni l'attacco gira di nuovo a vuoto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.