"Passione e pressione: è il Toro. Abate stregato dall'ambiente: Sono sempre più felice di essere qui. Mi rivedo nei tifosi, l'adrenalina dell'ambiente tira fuori il meglio di me". L'edizione odierna di Tuttosport apre le sue pagine dedicate ai granata con le parole del tecnico Ignazio Abate, che rilancia con forza la sua visione dopo le dichiarazioni del patron Urbano Cairo. Il mister, consapevole della delusione per l'avvio di stagione, sottolinea come la profonda trasformazione della rosa richieda tempo ma ribadisce la propria carica: "Voglio vedere una squadra intensa, aggressiva, che giochi la palla e sappia difendere quando occorre". Sul fronte del mercato, la dirigenza guarda già al futuro e alle prossime finestre di riparazione: "Mikolajewski all'esame Comuzzo: Petrachi osserva. A gennaio possibili compagni". La sfida di oggi tra Italia e Polonia Under 21 sarà l'occasione ideale per monitorare da vicino la punta polacca di proprietà del Parma ma in prestito al Lucerna, impegnato nel duello diretto contro il difensore granata Pietro Comuzzo. Sul giocatore ci sono anche le attenzioni di Bologna, Bruges e Genk. Spazio poi alle dichiarazioni dell'ex Alieu Njie, ceduto in estate alla Fiorentina: "il progetto viola: entusiasmante". L'attaccante ha ripercorso i motivi del suo addio spiegando l'impatto con la nuova realtà fiorentina e le offerte rifiutate dal Crystal Palace prima del trasferimento a titolo definitivo per 16 milioni. Infine, sul fronte societario, vengono riportate le parole del presidente Urbano Cairo al Festival dello Sport: "Il calcio mi piace, un po' meno essere contestato", rivendicando i risultati e gli sforzi della sua ventennale gestione alla guida del club.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.