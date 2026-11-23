Il Toro di Baldini torna in campo dopo la deludente sconfitta esterna per 4-1 contro il Parma. Nell'undicesimo turno del campionato di Primavera 1, i granata ricevono la visita del Bologna, quinto in classifica. Per la sfida del Robaldo, il tecnico granata conferma il 3-4-3 e buona parte dell'undici visto contro i ducali, apportando soltanto 2 modifiche. Cereser torna tra i pali dopo l'assenza dai titolari contro gli emiliani, quando era stato fermato da una botta rimediata nel derby e costretto a saltare tutti gli allenamenti della settimana. Befani ancora adattato da esterno destro. L'altra novità è nel reparto offensivo, con Bonacina che rimpiazza Falasca da prima punta spostandosi da fuori ruolo. Conzato confermato dal primo minuto, Banse ritrova la titolarità spostandosi a esterno sinistro. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna

Cereser; Gaffurini, Tonica, Carrascosa; Befani, Liema Olinga, Ballanti, Kugyela; Conzato, Banse, BonacinaDorigor, Gatto, Alexandre, Tchamada, Falasca, Rivas Correa, Zaghini, Ramondetti, Pagliano, Tomic, Joao Nascimento.Francesco Baldini

BOLOGNA: Franceschelli, Jaber, Pantaleoni, De Luca, Lo Monaco, Badori, Lal, Tupec, Negri, Kujrakovic, Piro. A disp. Milan, Castaldo, Zanella, Baldini, Kusic, Krasniqi, Igbinigun, Briguglio, Andreotti, Covolo, Casali. All. Stefano Morrone.