Così Tuttosport in apertura questa mattina: "Ad Abate serve tempo". Nell'edizione di questa mattina Tuttosport riporta l'intervista a Roberto Policano. l'ex terzino granata promuove la scelta dell'allenatore sottolineando ancora una volta come il progetto granata di questa stagione darà i propri risultati solo se atteso. "Il Toro è stato rivoluzionato, mi piace Braganca, Vlasic va aspettato". Per avvalorare la tesi Policano sottolinea come ci sia bisogno di attendere per veder sbocciare i nuovi e anche per veder tornare al massimo i pilastri della squadra, come Vlasic che dopo un Mondiale sfiancante non è riuscito a impattare fin dall'inizio nella stagione del Toro. Policano commenta anche la situazione del tifo: "Capisco che i tifosi vogliono di più, ma per l'Europa ci sono almeno 8 squadre più attrezzate". Lasciando intendere che anche per l'Europa ci vorrà tempo.