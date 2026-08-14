"Il Caso Cacciamani: "Toro, io resto volentieri"". Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sulla situazione legata ad Alessio Cacciamani. Attualmente l’ex Juve Stabia ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A tra cui la Roma ma ha ribadito alla società granata di voler restare sotto la Mole: “Il giovane esterno sinistro ha ribadito al presidente Cairo, al ds Petrachi e al tecnico Abate la sua intenzione di rimanere al Torino, felice di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente con grande fiducia reciproca”. Il patron granata Urbano Cairo ha fissato il prezzo per l'esterno: "Cairo fissa il prezzo del cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro. Per fare cassa e finanziare altre entrate, il patron valuta cessioni per circa 20 milioni di plusvalenze". La Roma è arrivata è arrivata ad offrire 12 milioni, cifra giudicata bassa dalla dirigenza granata.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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