Comert e Comuzzo sono pronti a sbarcare nel club granata. Si tratta di due innesti che ridisegnano la retroguardia e che cambiano le gerarchie del club. Considerando Ismajli come leader di reparto, chi del Torino potrebbe vedere il proprio spazio ridotto nel rettangolo verde è Saul Coco, come si legge tra le pagine di Tuttosport: "Da quando è arrivato, Saul è sempre stato titolare ma le ultime operazioni rischiano di togliergli spazio". Il "rischio" ci sarebbe soprattutto se dovesse arrivare anche un innesto ulteriore, magari di piede mancino.

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