Si attendono i rientri dei nazionali, ma non solo. In casa Torino c'è attesa anche per il rientro dei giocatori infortunati. Uno di questi è Ché Adams. Lo scozzese non ha preso parte alla trasferta di Bologna, è rimasto all'ombra della Mole per recuperare appieno dall'infortunio. Si intravede per il lui il rientro, importante per diversi aspetti come spiega Tuttosport nella sua edizione odierna.

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 5: Che Adams of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on September 5, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Ha un obiettivo in testa Ché Adams e ce l’ha da quando, alla vigilia della partita contro la Roma, era stato costretto a fermarsi: tornare in campo per la partita contro l’Udinese. In queste prime due settimane di pausa del campionato ha sempre svolto un lavoro personalizzato, da martedì (Ignazio Abate ha concesso due giorni di riposo) proverà ad alzare i ritmi per capire se potrà tornare tra i convocati". Anche Abate aspetta il ritorno del giocatore, fondamentale per un eventuale cambio di modulo. "Adams, poi, per caratteristiche si sposa alla perfezione con Simeone e può anche consentire maggiori variazioni tattiche perché, oltre che da seconda punta, può agire pure da trequartista. Non va poi dimenticato l’aspetto più importante: lo scozzese è l’unico tra gli attaccanti granata che in questo inizio di campionato è riuscito a segnare più di un gol. Aveva accorciato le distanze nei minuti di recupero contro il Milan, con una sorta di semirovesciata spettacolare, poi aveva regalato al Toro la vittoria a Firenze deviando in rete, sempre in maniera acrobatica, il cross di Belghali dalla destra".