"Sospiro di sollievo per Ilkhan: sarà fuori per 15 giorni". Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio alla formazione di Abate con particolare attenzione all'infortunio di Ilkhan e al centrocampo granata. Ala vigilia dell'amichevole con il Pinzolo Valrendena il turco si è fermato per un problema muscolare: "gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato un sovraccarico alla coscia destra". Ora Ilkhan dovrà stare ai box per 15 giorni. Intanto, al suo posto nell'amichevole contro la squadra di prima categoria trentina è sceso in campo Andrea Luongo che ha brillato: "nell'amichevole il giovane centrocampista è stato uno dei granata che ha convinto".

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