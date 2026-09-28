Tra le pagine di Tuttosport si legge una lunga intervista a Leo Junior che si è concesso una vacanza con la famiglia a Torino, città in cui, in passato ha incantato il pubblico vestendo la maglia granata: "Perri è un portiere che ha delle grandi doti tecniche, oltre che fisiche. È poi bravo a giocare la palla coi piedi" ha affermato l'ex Torino sul brasiliano. Sul quotidiano si leggono anche le dichiarazioni di Simeone a Napoli: "Vogliamo crescere e un'identità forte". "Abate lavora per farci esprimere al meglio" ha dichiarato il Cholito: "Non ci sono obiettivi, noi cercheremo di crescere, abbiamo costruito una bella identità con l'allenatore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.