"Juric impacchetta Abate con la tattica e con il gioco". E' questa la vendetta di Juric l'allenatore ex Toro che era tornato sui libretti della dirigenza per questa stagione, prima che gli fu preferito Abate. "Terza sconfitta consecutiva. E la squadra lascia il campo tra i fischi" anche i tifosi che hanno tanto creduto ,e probabilmente ancora credono, nel progetto di Abate non hanno potuto non fischiare dopo una prestazione ingenerosa come quella di ieri. Le pagelle di Tuttosport bocciano tutti, in particolare Simeone: "Simeone, un'altra serata storta" è proprio l'apertura delle pagelle nella quali il Cholito penderà l'insufficienza grave come il suo compagno Kulenovic.