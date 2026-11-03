L'edizione odierna di Tuttosport presenta un focus sull'episodio che ha visto coinvolti Oristanio e Bracaglia in Frosinone-Torino. Il quotidiano sportivo torinese scrive che l'intervento del terzino della squadra ciociara era fallo, argomentando: "Bracaglia, come mostrano pure le foto qui sopra, è intervenuto in scivolata direttamente sulle gambe di Oristanio. In quel momento era l'87' e il risultato era di 1-0 per i padroni di casa. Tra l'altro l'arbitro Mucera non solo non ha fischiato il fallo da rigore, ma non ha neppure concesso il calcio d'angolo al Toro facendo riprendere il gioco con un rinvio da fondo campo: ha forse visto un ultimo tocco di Oristanio, in caduta, prima che il pallone uscisse dal campo?". Il giornale si chiede come mai l'arbitro Mucera non sia stato richiamato a vedere le immagini al VAR e riporta poi le parole dell'agente del trequartista granata, Mario Giuffredi, che non si spiega come non abbiano fischiato rigore e non abbiano dato spiegazioni a riguardo al suo assistito, difendendo poi Oristanio: "<<Gaetano non è un simulatore, poi con tutte le telecamere che ci sono adesso in campo, che monitorano ogni azione, non ha neanche più senso simulare. Per cui non mi spiego come mai domenica non sia stato fischiato il fallo>>".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.