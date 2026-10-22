"Toro, l’entusiasmo sale a quota 20 mila. Le due vittorie di fila fanno decollare la prevendita". L'edizione odierna di Tuttosport si proietta sulla sfida di domani sera all'Olimpico Grande Torino contro il Monza, sottolineando la grande risposta del pubblico granata spinto dalle recenti prestazioni della squadra di Ignazio Abate. Il quotidiano analizza la crescita dell'affluenza allo stadio dopo il successo di Parma: "La spinta di Giovanni Simeone e le due vittorie consecutive hanno riportato grande calore nell'ambiente, tanto che domani si viaggia verso i 20 mila spettatori. Resta comunque attiva la contestazione alla presidenza Cairo in Maratona, ma l'entusiasmo per i risultati sul campo sta trascinando la prevendita anche in vista del successivo impegno casalingo contro il Como. Sull'altro fronte, il Monza si affida al suo bomber d'attacco: Varela sfida Perri e punta la vetta della classifica marcatori". Spazio poi ai report dall'infermeria e alle parole dei nuovi acquisti: "Rodriguez si ferma: out almeno 3 partite, un guaio per Abate. Il jolly svizzero ha riportato una lesione muscolare alla coscia nell'allenamento post-Parma e salterà le gare con Monza, Como e Frosinone. Prosegue invece il lavoro differenziato di Fortini, mentre migliorano le condizioni di Ilkhan. Pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista c'è Nathan Patterson: 'Grazie Toro, mi ero un po' perso. Non potevo dire no ai granata, Adams mi sta aiutando tantissimo ad ambientarmi'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.