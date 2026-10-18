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Una deadline da rispettare per la questione stadio. Il sindaco Lo Russo ha le idee chiare sull'intricato argomento stadio, che sta tenendo banco in casa granata. Serve la presentazione del progetto, con l'ultimatum che scadrà il 31 dicembre. C'è tempo e il sindaco, come riportato da Tuttosport, è fiducioso. Serve però che il numero 1 granata mantenga la parola e il suo impegno.
"Possiamo attendere la presentazione da parte del Torino del progetto di partenariato sullo stadio fino al 31 dicembre: non oltre». Si parla di Cairo. "Resto fiducioso, ottimista. Ma è... complicato. Se poi il progetto non ci sarà consegnato, bisognerà andare a bando: dovrà partire l’iter, non breve e complesso. Inevitabile. È questione di responsabilità politica e patrimoniale. Rappresentiamo l’amministrazione e lo stadio è un bene pubblico della città». E Cairo deve mantenere gli impegni, è il sottotesto".
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