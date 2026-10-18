Una deadline da rispettare per la questione stadio. Il sindaco Lo Russo ha le idee chiare sull'intricato argomento stadio, che sta tenendo banco in casa granata. Serve la presentazione del progetto, con l'ultimatum che scadrà il 31 dicembre. C'è tempo e il sindaco, come riportato da Tuttosport, è fiducioso. Serve però che il numero 1 granata mantenga la parola e il suo impegno.

TURIN, ITALY - OCTOBER 12: Kosta Runjaic, Manager of Udinese Calcio, looks on before the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

"Possiamo attendere la presentazione da parte del Torino del progetto di partenariato sullo stadio fino al 31 dicembre: non oltre». Si parla di Cairo. "Resto fiducioso, ottimista. Ma è... complicato. Se poi il progetto non ci sarà consegnato, bisognerà andare a bando: dovrà partire l’iter, non breve e complesso. Inevitabile. È questione di responsabilità politica e patrimoniale. Rappresentiamo l’amministrazione e lo stadio è un bene pubblico della città». E Cairo deve mantenere gli impegni, è il sottotesto".