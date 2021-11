Tuttosport: “Mattarella a Torino per l’inaugurazione del PalaSermig”

Le pagine dei quotidiani nazionali in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport si focalizza sull'evento avvenuto ieri a Torino che ha visto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente all'inaugurazione del PalaSermig. Questa nuova struttura sarà aperta a tutti in particolare a famiglie in difficoltà e a ragazzi bisognosi. Questo nuovo impianto, sito tra Aurora, Borgo Dora e Porta Palazzo, è molto moderno e polivalente e aiuterà i molti giovani in difficoltà che ci sono in questa zona della città. Alcuni bambini hanno donato a Mattarella delle scarpe da calcetto e il Presidente, sempre molto attento alla solidarietà, ha ringraziato e scherzato con loro affermando: "Grazie a tutti per questo splendido dono. Se avessi mezzo secolo di meno le userei volentieri".