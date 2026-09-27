"Il contratto del ds, che era tornato un anno fa, scadrà il 30 giugno: Cairo, soddisfatto del lavoro, prepara la proposta per il prolungamento". L'edizione odierna di Tuttosport apre con il futuro societario del Torino, mettendo in evidenza la volontà del presidente Urbano Cairo di blindare Gianluca Petrachi. Il dirigente è riuscito ad abbassare il monte ingaggi e a condurre il mercato con un budget ridotto, migliorando il bilancio e regalando ad Abate innesti di qualità come Mandragora e Bragança. Spazio poi ai singoli e al lavoro campo al Filadelfia: "Per Perri c’è la cura Milinkovic-Savic. Il brasiliano sta lavorando con Di Sarno, il preparatore che aveva aiutato Vanja nel percorso di crescita dopo le grandi difficoltà della prima stagione. Nonostante gli errori con Fiorentina e Roma, la fiducia di Abate e della società nei suoi confronti è intatta". Sul fronte trequarti, l'attenzione si sposta su Nikola Vlasic, atteso dalla sfida con la sua nazionale per ritrovare la brillantezza perduta dopo un avvio di stagione sottotono. Mercato e retroscena animano le altre pagine del quotidiano: "Oristanio ci crede: quel no al Venezia per restare al Toro. Il fantasista ha rifiutato il club veneto a fine agosto per ritagliarsi uno spazio importante in granata". Sul fronte uscite, invece, "Gineitis, sarà addio? Il Celtic sarebbe molto stimolante. La società scozzese non ha smesso di seguire il lituano, valutato circa 10 milioni di euro". Infine, la rassegna celebra gli eventi al centro d'allenamento granata e le iniziative storiche: "Che bella sorpresa al Filadelfia: c’è Leo Junior in visita con la famiglia", mentre al JMuseum vengono esposte le maglie storiche del Toro in azzurro per celebrare i campioni del passato.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.