"Petrachi ha promesso ad Abate un nuovo portiere titolare". Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un approfondimento sul calciomercato in entrata, in particolar modo su chi difenderà i pali la prossima stagione. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta valutando diversi profili per sostituire Israel e il preferito sembra essere Wladimiro Falcone ma bisogna attendere: "Piace a Torino, Monza e Bologna. Ha un contratto fino al 2028 e dai candidati acquirenti è valutato intorno ai 5 milioni. Ora si aspetta che a Lecce venga nominato il ds che sostituirà Pantaleo Corvino". In caso dovesse saltare l'ex Sampdoria, il ds virerebbe su altri due profili: "Un'alternativa è Lorenzo Montipò, 30 anni, retrocesso col Verona. Un'altra pista porta a Dominik Livakovic, portiere della Croazia ora ai Mondiali".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.