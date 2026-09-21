Sul finale di Bologna-Torino si accende la polemica perché su Oristanio sembrava esserci stato un fallo da rigore netto. Fallo che però non è stato fischiato e nemmeno controllato al Var: "Il Toro è tornato da Bologna con la sensazione di aver ricevuto un'ingiustizia" scrive Tuttosport: "La spiegazione per il mancato fischio su Oristanio non convince". Intanto, in termini di gioco più che di episodi, il Toro ha dimostrato di saper cambiare pelle, passando con naturalezza da un assetto difensivo a tre a uno a quattro. Che sia questa la strada da intraprendere? "Le rimonte con Fiorentina e Bologna sono arrivate dopo le variazioni tattiche: ora il tecnico pensa a un nuovo sistema di gioco dall'inizio".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.