Tuttosport: “Toro, contro la Lazio pericolo Immobile. Interesse per Makengo”

Soddisfatto dell'inizio di stagione, dell'atteggiamento della squadra e adesso anche, un po', del mercato: Ivan Juric sta ottenendo piano piano dalla società ciò che aveva chiesto. In difesa, soprattutto, dove quest'oggi si vedranno Buongiorno in campo da titolare e Schuurs - arrivato due giorni fa - già in panchina. Una grande responsabilità per chi sarà nel terzetto difensivo: Ciro Immobile è in grande forma, e contro i granata è sempre riuscito in qualche modo a lasciare il segno. E in formazione saranno pronti altri due "cambiamenti": torna Lukic in mezzo al campo a sostegno di Ricci, ma senza dover sostenere il peso della fascia da capitano che passerà, invece, a Rodriguez, e farà il suo esordio da titolare Vlasic - complice l'infortunio di Miranchuk, che resterà ai box per un mese almeno - che già nella gara contro il Monza aveva fatto il suo entrando a partita in corso. Al suo fianco, senza ombra di dubbio ci sarà Radonjic: "All’esordio in campionato contro il Monza, Radonjic non ha segnato, ma è stato importante per i tre punti. [...] Contro la Lazio, avversario di caratura superiore rispetto al Monza - scrive Tuttosport - il serbo è chiamato a confermarsi per diventare una delle certezze di Juric, anche alla luce dell’infortunio che metterà fuori gioco Miranchuk per oltre un mese". Soddisfatti del mercato sì, ma servono ancora dei rinforzi, in attacco e a centrocampo: dopo la partenza di Pobega e Mandragora, a Ivan Juric manca un uomo di peso, e il Torino ha messo gli occhi su Makengo dell'Udinese, la cui richiesta si aggira intorno ai 15 milioni.