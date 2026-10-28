"Toro da applausi ma la fine è da Paz". Questo il gioco di parole di Tuttosport in apertura nell'edizione odierna. Si sottolinea la prestazione granata due volte vicino al raddoppio sia con Ginetis che soprattutto con Simeone. Oltre ad elogiare la Curva che non ha mai smesso di cantare: "I tifosi hanno sostenuto la squadra anche dopo la sconfitta". Come riporta anche Tuttosport per Abate: "Spirito giusto, gestione da migliorare". Per quanto riguarda le pagelle l'apertura è "Fitz-Jim non solo assist", anche se il voto più alto lo prende Adams. Ancora promosso Belghali e Comuzzo che risponde dopo l'errore a Monza, "Cacciamani in affanno", piace invece l'ingresso con personalità di Patterson. Anche Tuttosport lascia spazio all'eliminazione del Toro dalla Coppa Italia Primavera per 4-5 dopo i calci di rigore contro il Bari. Le seconde linee granata non hanno convinto contro una squadra di categoria inferiore.