L'edizione odierna di Tuttosport apre con una nuova idea del Toro per la difesa. Secondo il quotidiano infatti, sarebbero da segnalare i contatti per Igor, difensore centrale del Bright0n. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo giocato per sei mesi alla Spal e tre anni e mezzo alla Fiorentina. Nel 2023 il passaggio al Brighton, che nella scorsa estate lo ha girato in prestito al West Ham dove però non ha trovato fortune. "La valutazione di Igor si aggira intorno ai 3-4 milioni, ma la trattativa potrebbe anche prendere piede sulla base di un prestito con diritto di riscatto". Contemporaneamente - aggiunge Tuttosport - Petrachi, dopo la chiusura dell'affare Belghali, sta portando avanti i dialoghi anche per Sebastiano Luperto della Cremonese. Il classe 1996 dopo la retrocessione vorrebbe tornare immediatamente ad essere protagonista in Serie A, portando esperienza in casa granata.

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