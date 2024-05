Tuttosport: “Toro, non c’è solo Pinamonti: rispunta Simeone per l’attacco”

"Giovanni Simeone, 28 anni, è sempre piaciuto al Toro. Al Napoli quest'anno tanta panchina a guardare i suoi compagni naufragare e, nonostante questo, non è quasi mai stato impiegato da tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina azzurra" scrive Tuttosport nell'edizione odierna proiettandosi sul mercato estivo. "Ha un contratto fino al 2026 con un altro anno di opzione, ma chiaro a questo punto che non rimarrà al Napoli - prosegue il quotidiano, avanzando la candidatura del Toro - A Cairo è sempre piaciuto, negli ultimi anni il presidente granata ha provato a portarlo in granata in più di un'occasione". Tuttosport conclude infine con un punto relativo al reparto offensivo granata: "Zapata è l'unico certo di restare. Le altre punte difficilmente saranno confermate, l'unico a poter restare è Pellegri. Sul mercato piace Pinamonti, 11 gol con il Sassuolo".