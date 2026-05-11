Il futuro di Zapata ancora da definire, la salvezza della Primavera conquistata contro la Lazio, le incertezze legate a D’Aversa e Baldini e il ricordo dei cinquant’anni dallo Scudetto del 1976: sono questi i temi principali legati al Torino sui quotidiani in edicola oggi.

Secondo Tuttosport, il nome più caldo resta quello di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2027. Il club potrebbe riflettere su un possibile rinnovo con riduzione dell’ingaggio, anche alla luce delle dichiarazioni del direttore sportivo Gianluca Petrachi, che ha ribadito la volontà della società di abbassare il monte stipendi. Il futuro del centravanti dipenderà molto anche dalla scelta del prossimo allenatore. D’Aversa considera Zapata un elemento fondamentale, ma la permanenza del tecnico appare tutt’altro che scontata nonostante gli obiettivi raggiunti e un rendimento superiore alle aspettative. Tra i nomi valutati dal Torino ci sarebbero Juric, per un possibile ritorno, Gattuso e De Rossi, ancora legato contrattualmente al Genoa. In vista della prossima sfida contro il Cagliari, il Torino dovrà inoltre fare a meno di Gineitis, squalificato dopo tre mesi consecutivi da titolare. Al suo posto potrebbe tornare dal primo minuto Casadei. Spazio anche alla Primavera granata, che ieri ha battuto la Lazio per 4-1 conquistando la salvezza dopo una stagione complicata. Al termine della gara Baldini si è detto soddisfatto del percorso dei suoi ragazzi, senza però chiarire il proprio futuro sulla panchina del Torino, dicendo che dovrà ancora discuterne con Cairo e Ludergnani.

Anche La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Zapata. Pur partendo dalla panchina nelle ultime gare contro Inter e Sassuolo, il colombiano ha inciso pesantemente sul risultato: contro i nerazzurri ha provocato il rigore del 2-2, mentre contro gli emiliani ha servito l’assist decisivo per il gol vittoria di Pedersen. Dopo aver recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare la gara con l’Udinese, Zapata punta ora alle ultime due partite di campionato contro Cagliari e Juventus. La Gazzetta celebra inoltre la salvezza della Primavera, trascinata dalla doppietta di Gabellini nel 4-1 finale contro la Lazio.

Su La Stampa trova invece ampio spazio il ricordo dello Scudetto conquistato il 16 maggio 1976 dal Torino di Gigi Radice. A cinquant’anni da quel trionfo, diversi protagonisti di quella squadra hanno raccontato emozioni e ricordi: Zaccarelli ha sottolineato il talento offensivo di Pulici e Graziani, Salvadori ha ricordato il peso di Radice nella costruzione del gruppo, Pallavicini ha raccontato la tensione e la gioia vissute nel giorno dell’1-1 contro il Cesena che consegnò il titolo ai granata, mentre Sala ha espresso amarezza per i tanti anni trascorsi dall’ultimo Scudetto del Toro. Numerosi gli eventi previsti per celebrare quella squadra: dalla docuserie prodotta da Sky al podcast di RaiPlay, fino alla "Partita della Storia", in programma il 16 maggio allo stadio Grande Torino con la presenza dei campioni di quello Scudetto in un evento benefico.

Infine, Il Corriere della Sera riporta le parole di Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile granata, che ha commentato la salvezza della Primavera soffermandosi sulle difficoltà attraversate durante la stagione. Ludergnani ha ringraziato Baldini e il suo staff per il lavoro svolto e non ha escluso una prosecuzione del rapporto. Il futuro del vivaio granata ripartirà invece dal nuovo centro sportivo Robaldo, destinato a ospitare tutto il settore giovanile del Torino.