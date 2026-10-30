Non solo il Generali

Stadium di Milano, non solo il Flaminio e il nuovo stadio della Roma. In questo momento nella penisola italiana si sta assistendo ad un vento di rinnovamento per quanto riguarda i terreni di gioco delle squadre di calcio. L'obiettivo è chiaro: presentare delle strutture eccellenti in vista di Euro 2032, che si terrà in Italia.

Fra queste c'è anche lo stadio Marassi di Genova, casa di Genoa e Sampdoria. A parlare del progetto è l'architetto Hembert Peñaranda sulle colonne de "Il Secolo XIX": "Ristrutturare è la scelta più sostenibile: rendere efficiente una struttura poco efficiente evita di demolire e ricostruire. Si potrà accedere direttamente e toccare i muri dello stadio, cosa che oggi non è possibile fare".