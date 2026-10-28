"Toro, Adams non basta" recita l'apertura del Corriere Torino riguardo alla partita di ieri tra Torino e Como. Il quotidiano, successivamente, dopo aver analizzato la gara si concentra sulle dichiarazioni di Ignazio Abate." Con­tro le grandi squa­dre biso­gna gestire palla serve più per­so­na­lità per chiu­dere la par­tita". Così Abate nell'analisi della sconfitta, rammaricato per le occasioni avute nel secondo tempo dai granata. Oltre al dispiacere il tecnico ex Juve Stabia si lascia anche andare a degli elogi ai suoi ragazzi, che per ottanta minuti stavano regalando un sogno: "Lo spi­rito dei ragazzi è stato enco­mia­bile la nostra idea è quella di essere pro­po­si­tivi". Oltre a questo il Corriere concede anche spazio ai giovani della Primavera, che ieri sono stati eliminati ai rigori di Coppa contro il Bari ai trentaduesimi di finale.