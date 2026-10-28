Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola: ecco le novità del Corriere Torino
Torino-Como 1-3, il postpartita: "Una sconfitta non cancella i progressi di Abate"
"Toro, Adams non basta" recita l'apertura del Corriere Torino riguardo alla partita di ieri tra Torino e Como. Il quotidiano, successivamente, dopo aver analizzato la gara si concentra sulle dichiarazioni di Ignazio Abate." Contro le grandi squadre bisogna gestire palla serve più personalità per chiudere la partita". Così Abate nell'analisi della sconfitta, rammaricato per le occasioni avute nel secondo tempo dai granata. Oltre al dispiacere il tecnico ex Juve Stabia si lascia anche andare a degli elogi ai suoi ragazzi, che per ottanta minuti stavano regalando un sogno: "Lo spirito dei ragazzi è stato encomiabile la nostra idea è quella di essere propositivi". Oltre a questo il Corriere concede anche spazio ai giovani della Primavera, che ieri sono stati eliminati ai rigori di Coppa contro il Bari ai trentaduesimi di finale.
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