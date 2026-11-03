Il ct della Scozia Sebastien Pocognoli ha ufficializzato le sue scelte per la tournèe di novembre. Tra i convocati si rivede il Chè, assente per infortunio durante la maxi-sosta. Adams, però, non è l'unico granata scelto dal tecnico scozzese, presente anche Patterson, che ha convinto e si è meritato la convocazione per le partite contro Macedonia del Nord e Svizzera.

I convocati della Scozia

Portieri: Bain, Gunn, Kelly, McCracken

Difensori: Binks, Graham, Hendry, Hickey, Patterson, Penrice, Robertson, Tierney, Welsh

Centrocampisti: Christie, Ferguson, Gilmour, McGinn, McPake, McTominay, Montgomery

Attaccanti: Adams, Bowie, Curtis, Doak, McBurnie, Ure