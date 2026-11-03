I risultati del Toro News Award: quali sono stati i migliori giocatori del Toro nella sconfitta per 2-0 contro il Frosinone?
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Nonostante la sconfitta per 2-0 in casa del Frosinone vi abbiamo chiesto, come di consueto, chi fosse stato il miglior granata in campo. Il sondaggio parla chiaro e mostra un chiaro vincitore, con tanti altri calciatori che, invece, si giocano i gradini più bassi del podio. L'MVP indiscusso per i lettori di Toro News è Saul Coco, autore di una partita solida e d'attenzione, condita da quel salvataggio che ha, quantomeno, tenuto in piedi i granata. Il giocatore della Guinea Equatoriale ha collezionato un totale di 281 equivalenti al 40%. Più combattute le altre medaglie, al secondo posto si impone Ilkhan che si conferma prezioso anche se non da titolare, per lui il 17% dei voti. La vera e propria indecisione arriva adesso, con un terzo posto molto combattuto. A sfangarla alla fine è Ismajli con 17 voti in più di Comuzzo e 19 più di Belghali. I tifosi hanno voluto premiare l'ordine e la grinta dell'albanese, tra i pochi a salvarsi nella sconfitta.
Votate i migliori di Frosinone-Torino
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 14
Fitz-Jim: 12
Adams: 9
Bragaça, Vlasic: 8
Belghali: 7
Mandragora: 6
Njie, Simeone, Coco: 5
Ismajli: 4
Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Perri: 1
Le regole del Toro News Award
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