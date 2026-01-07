Calciomercato Serie A: Guendouzi saluta la Lazio, Genoa su Martinez Quarta

Il calciomercato è già iniziato da qualche giorno: c’è chi ha già chiuso i primi colpi e chi, invece, si sta muovendo ora per rinforzare in fretta la propria rosa. Mentre il Torino è impegnato nelle proprie trattative, vediamo come si stanno muovendo gli altri club di Serie A. La Lazio saluta Guendouzi che vola in Turchia, mentre il Genoa di De Rossi ha messo gli occhi su Martinez Quarta. L'Hellas Verona ha accolto il nuovo attaccante Isaac mentre il Pisa è pronto a salutare Nzola. Ecco quindi di seguito le novità di mercato relative alle 19 avversarie del Toro in questa Serie A 2025/26.