Il futuro del calcio italiano può passa dalla riunione di quest'oggi. Nel pomeriggio si incontreranno i vertici di Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti in un summit destinato a pesare in maniera significativa sulle prossime elezioni per la presidenza della Federcalcio, in programma il 14 dicembre. Sul tavolo, il confronto tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani, due nomi di primo piano pronti a contendersi la guida della Figc.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i dialoghi tra i protagonisti sono già cominciati, con diversi esponenti delle varie componenti che hanno avviato contatti con i candidati. Il fronte composto da Serie B, Serie C e dilettanti, al netto delle inevitabili sfumature interne, appare però abbastanza compatto da rappresentare un interlocutore decisivo. Il peso elettorale delle tre componenti supera infatti il 52% del totale: una quota che potrebbe indirizzare concretamente la corsa alla presidenza. La giornata odierna sarà importante anche per Giovanni Malagò, atteso all’annuncio della sua (ri)discesa in campo. L’ex presidente del Coni può contare su almeno undici firme raccolte tra le società di Serie A (tra cui il Torino di Urbano Cairo), pronte a confermarlo come candidato pur in un quadro di maggiore divisione rispetto alle altre leghe. La partita per il futuro del calcio italiano entra nel vivo.