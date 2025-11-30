Serie A, la classifica: i granata cadono al Via del Mare

Il lunch match tra Lecce e Torino ha aperto la giornata di oggi. Il Lecce è sceso in campo con l’obiettivo di abbandonare il diciottesimo posto e uscire dalla zona retrocessione. Il Torino, invece, partiva dalla dodicesima posizione con l’intenzione di risalire la classifica e provare a entrare almeno nella parte sinistra. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno trovato due gol nel giro di pochi minuti: prima Coulibaly, poi Banda. I granata si sono ravvivati grazie all’ingresso di Zapata sul finale del primo tempo e, nella ripresa, hanno accorciato le distanze con una bella combinazione iniziata da Vlasic e finalizzata da Ché Adams. Sul finale, Asllani ha avuto la chance di pareggiare dal dischetto, ma Falcone ha respinto il rigore. Niente da fare, quindi: i tre punti restano al Lecce, che abbandona - almeno per ora - la diciottesima posizione e sale al quattordicesimo posto, in attesa di scoprire il risultato di Pisa-Inter delle ore 15.