I verdetti e i cambiamenti in classifica del secondo turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo le partite della domenica
Si completa la domenica della seconda giornata di Serie A, con quattro squadre al comando della classifica a punteggio pieno. Lazio e Inter raggiungono Milan e Juventus a quota 6: ai biancocelesti basta un gol di Frattesi al 25’ per superare 1-0 il Genoa, mentre i nerazzurri espugnano con lo stesso risultato il campo del Cagliari grazie alla rete di Calhanoglu dopo nove minuti.
Il risultato più sorprendente arriva però dal Maradona, dove il Como batte 1-2 il Napoli: Baturina apre le marcature, Hojlund pareggia e Douvikas firma il colpo che porta la squadra di Fabregas a 4 punti. Prima sconfitta stagionale, invece, per la squadra di Allegri, che resta ferma a quota 3 insieme al Cagliari. Ancora senza punti il Genoa, che rimane così in fondo alla graduatoria in compagnia del Toro.
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