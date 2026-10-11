Intensa domenica di Serie A. Dopo il primo 0-0 del campionato arrivato tra Roma e Como nel match delle 12.30 alle 15 tornano i gol. La Lazio batte il Monza e sogna prima a parimerito con l'Inter. Il Bologna, invece, vince per la prima volta in stagione e lo fa per 1-2 a Lecce togliendosi momentaneamente dalle zone più basse. Poi alle 18 passo falso del Milan che non va oltre all'1-1 contro il Sassuolo rimanendo leggermente dietro le prime quattro. E poi lo scontro serale tra Cagliari e Juventus, i rossoblù passano in vantaggio poi prendono gol, ma riescono a resistere sull'1-1, i bianconeri raggiungono il Como ma perdono 2 punti.

Cagliari-Juventus 1-1

Un Cagliari da 12 punti sfida la Juve per continuare a sognare. All'Unipol Domus altra grandissima prestazione della squadra di Pisacane. I sardi vanno in vantaggio per primi dopo soli 20 minuti con Maldini che timbra la quarta rete di fila. Da qui parte la resistenza, i bianconeri assediano l'area avversaria e il Cagliari tenta di ripartire. Per gran parte della partita i rossoblù riescono nel loro intento rischiando ma non subendo gol, e cercando anche di rendersi pericolosa in contropiede. Sarà Kolo-Muani di testa a stoppare il sogno cagliaritano, la punta della Juventus ha trovato il primo centro in Serie A all'81' su cross di Alajbegovic. Il Cagliari rimane quarto a +2 dalla Juventus che perde altri punti ed è momentaneamente sesta a 11 punti, come il Como.