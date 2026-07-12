Ai tifosi Abate è piaciuto? Ai tifosi Abate è piaciuto. Il nuovo tecnico del Torino si è presentato per la prima volta in conferenza stampa, al fianco del ds Gianluca Petrachi. L'ex Milan e Juve Stabia non solo ha parlato di campo, di come intende impostare la preparazione estiva affiancando punti fermi, tra i quali Vlasic, Simeone, Zapata, a giovani talenti quali Cacciamani e Dellavalle. Abate ha anche parlato di valori, di cuore, passione, abnegazione, sacrificio, rivelando di ritrovarsi nei valori che contraddistinguono il Toro.

Abate è piaciuto ai tifosi? Il sondaggio

Il tecnico granata ha mosso qualcosa. Per capire se positiva o negativa, noi abbiamo proposto a voi lettori di Toro News un sondaggio: "Vi è piaciuto Abate nella sua prima conferenza stampa?". Ecco cosa ci avete risposto. Una netta e assoluta maggioranza, il 63% dei votanti, ha risposto di sì: "Promosso a pieni voti". Un 26% ha apprezzato la conferenza stampa del tecnico, ma con qualche riserva. Soltanto l'11% si dice insoddisfatto della prima apparizione del tecnico. Un risultato a senso unico.