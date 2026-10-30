Cosa ne pensano i lettori di Toro News: il sondaggio per votare il risultato atteso dalla gara allo Stirpe
"Non farsi abbagliare dal panorama" - (VIDEO)
Archiviare le tre vittorie consecutive, archiviare la sconfitta contro il Como: ora c'è il Frosinone. Domenica 1° novembre alle 15:00 i granata di Abate vanno in terra ciociara per affrontare forse la sorpresa più grande di questo inizio di Serie A: la formazione ciociara di Massimiliano Alvini. Al Benito Stirpe si prospetta una gara molto combattuta, dove entrambe le squadre vorranno continuare a far vedere il proprio valore.
Frosinone-Torino: quale risultato allo Stirpe?Se il Torino arriva da una sconfitta per 3-1 contro il Como, dall'altra parte il Frosinone ha appena vinto con il rumoroso risultato di 5-1 contro il Lecce. Il gioco offensivo di Alvini sta portando i suoi frutti e sta esaltando le qualità e le caratteristiche di molti giocatori quali Raimondo, Calò, Palmisani e, forse soprattutto, Ghedjemis e Kvernadze. Allo Stirpe i granata non avranno certo vita facile, ma per i pronostici passiamo la palla a voi lettori di Toro News: votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro risultato atteso.
Cosa aspettarsi da Frosinone-Torino?
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