Archiviare le tre vittorie consecutive, archiviare la sconfitta contro il Como: ora c'è il Frosinone. Domenica 1° novembre alle 15:00 i granata di Abate vanno in terra ciociara per affrontare forse la sorpresa più grande di questo inizio di Serie A: la formazione ciociara di Massimiliano Alvini. Al Benito Stirpe si prospetta una gara molto combattuta, dove entrambe le squadre vorranno continuare a far vedere il proprio valore.

Frosinone-Torino: quale risultato allo Stirpe?

Cosa aspettarsi da Frosinone-Torino? Una vittoria: il Toro può trovare i 3 punti Un pareggio è giusto per lo stato di forma delle due squadre Una sconfitta: il Frosinone è più in forma Un pareggio è giusto per lo stato di forma delle due squadre 35% 6 voti Una sconfitta: il Frosinone è più in forma 35% 6 voti Una vittoria: il Toro può trovare i 3 punti 29% 5 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Se il Torino arriva da una sconfitta per 3-1 contro il Como, dall'altra parte il Frosinone ha appena vinto con il rumoroso risultato di 5-1 contro il Lecce. Il gioco offensivo di Alvini sta portando i suoi frutti e sta esaltando le qualità e le caratteristiche di molti giocatori quali Raimondo, Calò, Palmisani e, forse soprattutto, Ghedjemis e Kvernadze. Allo Stirpe i granata non avranno certo vita facile, ma per i pronostici passiamo la palla a voi lettori di Toro News: votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro risultato atteso.