I nostri lettori attendono il rientro di Mandragora e confermano che le sue caratteristiche sono fondamentali per il Torino
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È Rolando Mandragora o Alessio Cacciamani il grande assente della sconfitta di Frosinone? Questa è la domanda che abbiamo posto qui su queste colonne ai nostri lettori di Toro News e gli utenti votanti hanno risposto al sondaggio esprimendo una preferenza quasi unanime. L'82% dei votanti ha sentito più l'assenza del centrocampista campano, mentre il 18% reputa l'esterno ex Juve Stabia l'elemento che più è mancato allo scacchiere granata in terra ciociara.
I sostituti non hanno brillato: per i lettori di TN urge più il rientro di MandragoraAllo Stirpe a far le veci dell'ex Viola in regia è stato Daniel Braganca. L'accentramento del portoghese ha portato Abate ad inserire Gineitis come mezzala, che però ha offerto una prestazione deludente, al pari dell'ex Sporting nella nuova posizione. Anche Aboukhlal, scelto come rimpiazzo di Cacciamani, sull'out sinistro ha deluso, ma le preferenze dei lettori sono andate comunque verso la mancanza di Mandragora come l'elemento più determinante nella scialba prestazione del Toro contro il Frosinone. 217 votanti si sono schierati a favore del classe '97, mentre solo 48 hanno votato per l'esterno di Jesi.
Chi è mancato di più tra Mandragora e Cacciamani?
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