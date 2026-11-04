Contro il Frosinone qualcosa è mancato. Anzi, più di qualcosa. E forse, quel qualcosa è definibile anche come qualcuno. La formazione di Ignazio Abate non si è mostrata all'altezza di una squadra votata all'attacco come quella di Alvini. La determinazione e la concentrazione che avevano contraddistinto i granata fino a quel momento sono venute meno, così come la capacità di contrattaccare in maniera efficace. Le assenze di due giocatori, in particolare, hanno pesato sul risultato e sulla prestazione: si tratta di Rolando Mandragora e Alessio Cacciamani.

Chi è mancato di più tra Mandragora e Cacciamani?

Chi è mancato di più tra Mandragora e Cacciamani? Mandragora Cacciamani Mandragora 90% 27 voti Cacciamani 10% 3 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Il centrocampista italiano, fuori per infortunio, è stato sostituito da Daniel Bragança in regia, con conseguente ingresso in campo di Gvidas Gineitis. Il lituano, però, ancora una volta non ha convinto. Né il portoghese si è mostrato brillante come nella posizione da mezz'ala. Dall'altra parte l'esterno classe 2007, fuori per sublussazione di una spalla, è stato sostituito prima da Zakaria Aboukhlal, quindi da Nathan Patterson. In entrambi i casi con scarsi risultati. La domanda che, a questo punto, poniamo a voi lettori di Toro News è: chi dei due giocatori è mancato di più?