Ci siamo: riparte il campionato. E con la Serie A arrivano anche i primi dubbi di formazione. Nel corso della sosta per le nazionali il tecnico del Torino Ignazio Abate ha dovuto trovare l'identità e la disposizione adeguate per la sua squadra. Ma l'ha fatto con quattordici giocatori in meno: quelli che sono partiti per i ritiri. E anche da questi sono arrivate alcune indicazioni importanti.

Ilkhan: titolare contro l'Udinese? Il parere dei lettori di Toro News

Ilkhan merita la titolarità contro l'Udinese? Sì No Sì 93% 26 voti No 7% 2 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Ne sono arrivate, quantomeno, per quel che riguarda Emirhan Ilkhan. Il turco è partito per il ritiro con la Turchia Under 21, conquistando la maglia numero 10, la fascia da capitano e un gol che ha contribuito, nella gara contro l'Ucraina di pari categoria, alla conquista della qualificazione per gli Europei. Quindi la promozione, seppure senza esordio, nella nazionale maggiore che è rimasta poi sconfitta dall'Italia. Grande sosta per Emirhan Ilkhan che ora punta a una maglia da titolare. La merita secondo i lettori di Toro News? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.