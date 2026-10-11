Dopo un ritiro più che positivo, Emirhan Ilkhan merita una maglia dal 1' nella gara del Torino di Abate contro l'Udinese?
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Ci siamo: riparte il campionato. E con la Serie A arrivano anche i primi dubbi di formazione. Nel corso della sosta per le nazionali il tecnico del Torino Ignazio Abate ha dovuto trovare l'identità e la disposizione adeguate per la sua squadra. Ma l'ha fatto con quattordici giocatori in meno: quelli che sono partiti per i ritiri. E anche da questi sono arrivate alcune indicazioni importanti.
Ilkhan: titolare contro l'Udinese? Il parere dei lettori di Toro NewsNe sono arrivate, quantomeno, per quel che riguarda Emirhan Ilkhan. Il turco è partito per il ritiro con la Turchia Under 21, conquistando la maglia numero 10, la fascia da capitano e un gol che ha contribuito, nella gara contro l'Ucraina di pari categoria, alla conquista della qualificazione per gli Europei. Quindi la promozione, seppure senza esordio, nella nazionale maggiore che è rimasta poi sconfitta dall'Italia. Grande sosta per Emirhan Ilkhan che ora punta a una maglia da titolare. La merita secondo i lettori di Toro News? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.
Ilkhan merita la titolarità contro l'Udinese?
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